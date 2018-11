MOODCLUB 2 « Peu importe la langue, le but est de faire passer… »

Bonjour, Bonsoir

On se retrouve aujourd’hui, pour le MoodClub #2. Qu’est ce qu’est le MoodClub?

Le nouveau programme de Radio campus Paris. Une interview « nature, peinture » avec un artiste qui se finit par live exclusif. Il est important de préciser, que cette émission ne croit pas au « genre » musical, mais en la mélodie, la vibe, et surtout au travail.

Et oui ! C’est toujours une question de Feeling.

Comme promis, aujourd’hui, le MoodClub vous invite à venir partager son “mood du jour”. Qui est représenté par Ysé Sauvage, en ce beau jour. Sachez qu’elle n’a de Sauvage que son nom : Pop mélodieuse, voix angélique, multi-instrumentiste. Ysé a choisi l’anglais pour exprimer ses émotions, comme elle nous l’explique au début de l’interview : « Peu importe la langue avec laquelle on s’exprime, le but de la musique est de transmettre des émotions… »

Mais qui est donc cette Ysé Sauvage ?

Ysé est une jeune artiste de 20 ans, auteur compositeur interprète élevée dans une famille d’artiste anglophone. Sensible aussi bien à la littérature qu’au cinéma , elle commence sa formation musicale dès l’âge de 3 ans avec le violoncelle. Aujourd’hui, on la retrouve pour la sortie de son nouvel EP « Scénario », sorti le 26 octobre dernier. Elle a été révélé par son projet 3 titres : “ Pièces” sortie en Octobre 2015. D’ailleurs le 23 octobre est sorti sur Youtube et Indie Music le premier titre : “Same Old”.

Recontextualisation, la découverte de ce talent. Très clairement, c’est la rentrée, on est tous overbookés , de rendez-vous, de sommeil à rattraper et de mails, pour, les travailleurs et les promoteurs de musique acharnés comme nous. Et là, dans ce tumulte de wording , un mail, du manager, Finger Cross. Ce mail, sort de l’ordinaire avec une rhétorique enjouée et assez particulière. Un clic et un scroll plus tard, on tombe sur un lien Soundcloud privé. Roulement de tambour, badaboum, on tombe en amour du projet et particulièrement du titre : Blue.

Quelques mails et coups de fils plus tard, la voilà, elle, son équipe et ses « multiples » instruments, dans nos studios avec une configuration dites « light » (spéciale dédicace à toi Ysé Sauvage). Pendant notre entretien, Ysé Sauvage, sourit, se lâche et se confie.

Elle nous présente Ysé, dont le prénom est une référence à une pièce de théâtre de Claudel. On découvre que le « Sauvage » s'est apposé à son prénom suite à son road trip au Canada. C'est clairement à ce moment là, qu'est née son personnage. Louis, son bassiste est aussi de la partie. Elle nous explique son processus de création, ses sensibilités, ses inspirations, aspirations et les émotions qu'elle souhaite transmettre à travers sa musique. Pour rester dans notre ligne de conduite, nous aussi, nous lui avons proposé de découvrir un titre : « Genuflect » titre tiré de l'album Malingerer sortie en avril 2018 de " Cloud Castle Lake". Groupe Irlandais mêlant le violoncelle et l'émotion comme cette jeune dernière. Ce groupe est composé de Brendan William Jenkinson, Daniel McAuley, Brendan Doherty. Comme la semaine dernière, c'est encore un pari réussi. Ysé séduite, nous partage ses impressions et nous sommes sûres aussi, que ce titre saura, ravir votre appétit auditif.

La multi-intrumentiste, n’est pas venu les mains vides…

Le 10 novembre prochain, elle s’envole dans les « Les Etoiles« pour sa release party. Pour ce faire, elle offre 10 places pour venir la découvrir et partager ce moment magique avec elle. Attention, lorsqu’il s’agit de la scène, Ysé Sauvage est loin d’être une novice. Elle a déjà à son compteur, une tournée de première partie, avec de talentueux artistes tels que: Yael Naim, Alela Diane, Jeanne Added, Dick Annegarn, Christophe Maé, Tété et Noa. Au délà des places à vous faire gagner, elle est aussi venue avec un cadeau pour l’équipe : « First Time » qui est un titre tout nouveau titre, de son prochain projet.

Avant de commencer son live, elle vous invite, vous… auditeurs...lecteurs… à » vous aimer les uns, les autres« .

Voix douce, musique inspirée et générosité. Vous l’aurez compris, Ysé Sauvage a tous les ingrédients pour vous séduire.



Retrouvez son live filmé, ci-dessous :