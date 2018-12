MOODTAPES 8 // 11.12.2018 // 40 EME RENCONTRES TRANSMUSICALES

INTRO JINGLE

1 KOMODO Devil’s Short Hand

2 MADAM The Ride

3 AJATE Kobockle

4 ROBERT FINLEY Honey, Let Me Stay the Night

5 NATAH BIG BAND Harika Maru

6 BAFANG Ibabemba

7 FABRIZIO RAT Felt

8 DJ LAG, MOSES BOYD Drumming

9 UNDERGROUND SYSTEM Go

10 VENICE CLUB If you

11 SINK YA TEETH If You see Me

12 DOMBRANCE Raffarin

13 OUAI STEPHANE Coulthard

14 DISIZ LA PESTE Kaiju

15 WOOZE Hello can you go

16 KO SHIN MOON Gabbar Singh

17 ATOEM Aura

18 MUTHONI DRUMMER QUEEN Kenian Message

19 INDIANIZER Bidonville

20 NELSON BEER I am a woman

21 BEN LAMAR GAY Muhal

22 PEROKE Little Atlas

23 SAODAJ’ L’amour oublié

24 NIHILOXICA Khadodi

25 THE CORRESPONDENTS Who Knew

26 AL – QASAR خليل القلب (Khalil Al Alb)

27 ALOISE SAUVAGE Hiver Brulant

28 CYRIL CYRIL La ville

29 MADMADMAD GWARN