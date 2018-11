MOOD TAPES 6 // 27.11.2018

Bonjour, bonsoir c’est Youdy B. , votre joyeuse Luronne, votre digueuse d’aventures sonores.

Radio Campus Paris me laisse vous partager mes humeurs en musique par les biais des « MoodTapes » et « MoodClub ». Une programmation musicale de 00h à 01h tous les mardis soir, sur vos ondes et une entrée dans la prestigieuse liste des podcasts « Radio Campus Family ».

Tout comme nos empreintes, chaque musique est unique. Il est important de préciser qu’ici, on ne croit pas au « genre » musical, mais au feeling, à la mélodie, à la vibe et surtout au travail.

Mood Tapes #6 : Une sélection de mes « coups de coeur » de la semaine : majoritairement de la découverte mais aussi de l’underrated. Du titre à ne pas oublier à l’exclusivité. En somme, une sélection subjective, qui j’espère, saura vous plaire.

N’hésitez pas à donner vos avis, et surtout, propagez sa musique, si un des artistes vous a séduit.

Lien playlist

Programmation MoodTapes #6