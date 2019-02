MOOD PARIS // TAPES PARTY 18 // 19.02.19

IN James Blake You know you youth

1 Jean – Sébastien Bach Suite N°3

2 Cashmere Cat ft. The Weeknd & Francis and the Lights Wild Love

3 The Roots, Erykah Badu, Ahmir You got me

4 John Mayer I don’t trust myself (with loving you)

5 Blackbear Weak When Ur Around

6 EARTHGANG ft. Arin Ray Stuck

7 Nick Hakim Sleep

8 Frank Ocean Moon River

9 Syd Body

10 Miguel Girl With Tattoo

11 Tiffany Gouché

12 Adrian Daniel Deadly Attraction

13 NAO Another Lifetime

14 James Blake ft. Bon Iver I Need A Forest Fire

15 oh wonder Shark

16 Jones Silver Screen

17 Daniel Caesar We find love

18 Craig David Rendez-vous