MOOD PARIS || Playlist – Coups de Coeur Solidays 2019 || 130819

« 34 morceaux des 34 artistes

qu’il ne fallait pas manquer. »

Du 21 au 23 juin dernier, le festival Solidays a investi L’hippodrome de Longchamps et s’est donné comme mission « de donner un sens à un monde qui visiblement n’en a plus ». La recette choisie cette année a été la clé de succès de cet événement engagé car il a séduit plus de 16 000 passionnés de plus par rapport à 2018. En règle générale la « 21ème » année est souvent synonyme de majorité. Cet événement qui se veut aussi bien musical qu’humanitaire, s’est appuyé sur une recette de plus en plus léchée pour faire de cette nouvelle édition un événement qui ne fallait pas manquer : Concerts, expositions, ateliers, conférences et rassemblements qui ont réunis plus de 228 000 festivaliers sur 3 jours, en somme, 16 000 « passionnés » de plus que l’édition précédente.

Pour ne pas changer à ses bonnes habitudes, tous les fonds récoltés par Solidarité Sida seront reversés à différents programmes humanitaires. Le Festival offre la possibilité de faire des dons tout en allant échanger, découvrir et surtout danser.

Les 34 artistes qu’il ne fallait pas manquer et surtout qu’il vous faudra suivre.

La programmation éclectique proposée a eu le don de susciter l’intérêt de Mood Paris : qui jusqu’à aujourd’hui, ne l’avait jamais fait. 9 scènes où tous les « genres » musicaux se croisent et où plus d’une centaine d’artistes excellent : Découvertes et gourmandises auditives garanties. On vous a fait une sélection de 34 titres représentant les 34 artistes qu’il ne fallait pas manquer et surtout qu’il vous faudra suivre. Attention, si vous êtes à la recherche d’une playlist avec un « genre » spécifique, malheureusement, ce ne sera pas ici.

Cette sélection musicale se veut « sans barrière », allant de la découverte à l’underrated aux titres cultes de ces dernières années à ne jamais oublier.

Dans les 34 titres proposés, vous pourrez retrouver (entre autres) les artistes que nous vous avions déjà présentés et que nous suivons, pour certains, depuis quelques années. Tells que Kiddy Smile et Voyou que nous avions sélectionné et rencontré lors des Transmusicales de Rennes en 2017. Al’Tarba et Senbeï lors de leurs release party à la Bellevilloise en début d’année et Senbei lors de la soirée Excuse My French fin 2017. Le talentueux Josman que nous voyons évoluer depuis « échecs positifs » de Vierzon à Paris et YouvDee qu’on avait reçu en 2015 lorsqu’il était la moitié de l’excellent duo l’Ordre du périph. Sans oublier Thérapie Taxi et Bolémvn.

Un peu plus de 2h00 de musique, composé de tous les artistes qui nous ont séduit, toutes scènes confondues et qu’on vous invite à suivre. Bien évidemment, tous cela est subjectif avec pour seules règles la mélodie, la vibe et le feeling. Ne serait-ce pas ça, la vrai définition de la musique?

Tracklist :