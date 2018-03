En vert et contre tout : une mode plus responsable // 02.03.18

Avec ce nouvel épisode, on vous emmène dans les coulisses de l’une des industries les plus glamours : la mode. Hélas, pas n’importe laquelle : la fast fashion. Celle qui habille et déshabille la planète à une vitesse spectaculaire. Il faut garder le rythme car les tendances se font et se défont et les collections se renouvellent toutes les deux semaines. Et à prix cassé, car au pays de la fast fashion, c’est Noël toute l’année avec des soldes éternelles. Mais à ce rythme, on épuise la planète et nos placards s’écroulent. Aujourd’hui on achète en moyenne 60% plus de vêtements qu’il y a 15 ans alors qu’on les garde deux fois moins longtemps.

Alors que faire ? Promouvoir le naturisme ? On n’ira pas jusque là. Mais des solutions émergent ici et là pour rendre son âme à la mode. Comment cette industrie se met-elle au pas des revendications écologiques, en allant au-delà des belles paroles ? Entre les vieilles fringues retrouvées dans les magasins de fripes et les innovations technologiques du tissu, à quoi ressembleront nos vêtements, en 2050 ? Sortons couverts, il fait froid et on vous emmène faire un tour dans les coulisses de la mode du futur.

La face du monde

Visite guidée de la Textilerie, un endroit tout neuf de 130m2 caché derrière la Gare du nord, qui se vante d’être un lieu éco-responsable et créatif dédié aux vêtements.

La table ronde

Pour parler de mode responsable, nous avons invité Hélène Sarfati-Leduc, consultante indépendante en développement durable auprès d’entreprises de mode et Romain Rousseau, chroniqueur pour le site de mode masculine Bonne Gueule et auteur d’un article passionnant sur l’éthique du secteur textile et la mode responsable.

La denrée rare

Quelques minutes pour parler du futur du textile. Connecté et plus intelligent, le textile de demain nous rendra la vie belle.

L’utopie oubliée

Une excursion dans les Mauges où la mode s’est immiscée dans le bocage pour vous raconter une utopie bien française : celle des usines à la campagne qui sont devenues l’un des bastions de la mode.

La beauté du geste

Deux projets qui cherchent des bonnes idées et du temps de cerveau disponible :

-Un groupe de réflexion qui s’intéresse au futur des déchets : Futur of waste de Makesense.org

-Precious Plastic pour construire de fantastiques machines à recycler le plastique.

Les rendez-vous gaiement

-Envie de mode éthique ? organisé par Emmaüs la Friperie Solidaire

-4 soirées cinéma et débat organisées autour du thème « Ecologie et pouvoir citoyen » auu lycée Michelet, à Vanves.

Bande-son

Sources

