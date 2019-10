Mixmonde, la tranche horaire musicale de Radio Campus Paris qui ne veut pas entendre parler de world music. Pour cette mise à jour, on met à l’honneur un label (Akuphone), un pays (le Japon), une langue (l’espagnol), un genre (le rock touareg) et un continent (l’Afrique, comme toujours).

Le label Akuphone est un label parisien qui sort des albums, mais surtout des compilations, de musiques ayant un attachement fort à leur territoire: pop sri-lankaise, musique traditionnelle laotienne, rock libanais, folk chinoise, protest songs cambodgienne… Trois de leurs sorties récentes se retrouvent dans cette mise à jour de Mixmonde : Władysław Komendarek, génie polonais des synthés dont le label parisien a récemment sorti une rétrospective ; Ko Shin Moon, un duo français qui mélange musique électronique et luths orientaux ; Kuunatic, un groupe extrait de leur compilation consacrée aux japonaises dans la scène électronique expérimentale (Seitō: In the Beginning, Woman Was the Sun). Pour explorer un peu plus l’histoire du label Akuphone, vous pouvez réécouter le Mappemonde spécial Laos, nous y avions reçu Cheb Gero, créateur du label.

Japon toujours, car presque un cinquième de la sélection Mixmonde nous vient du Japon grâce à de nouvelles sorties inratables : Nemuri Haru, avec un album extraordinaire enfin sorti en France ; les groupes pop punk Otoboke Beaver et CHAI ; la folkeuse Sachiko Kanebuko…

Egalement dans la sélection des nouveautés 2018/2019 multilingues mise en acant : Rosalia et son flamenco moderne, Mohammed Lamouri qui rend hommage au raï de son enfance, Jerusalem in My Heart, électronique arabisante de Montréal ; Helado Negro, américain d’origine équatorienne qui sort un doux album de folk pop bilingue ; Kompromat, le projet techno Allemand LV2 de Vitalic et Julia Lanoë ; Ibibio Sound Machine, groupe londonien aux influences nigérianes…

On retrouvera également quelques extraits de deux des meilleures compilations de ces dernières années :

La Contra Ola , synth wave et post punk en Espagne au début des années 80, une époque charnière entre dictature franquiste et movida

Even a Tree Can Shed Tears , une compilation de folk japonaise (encore !) entre 69 et 73, au moment des révoltes étudiantes

On est toujours choyé dans un océan de musique afro-caribéenne qui sert de colonne vertébrale à la tranche horaire de Mixmonde. Une sélection spéciale Martinique (Ton Michel, Max Ransay, Francisco) et des morceaux souvent tirés des catalogues de labels comme Sahel Sounds ou Awesome Tapes From Africa. On retiendra en particulier la réédition du superbe concert En Hollande de Sourata Koité (enregistré en 1984), griot virtuose de la kora. Grosse présence du Désert du Sahara également avec des extraits des derniers albums de Songhoy Blues, Tinariwen, Mdou Moctar et d’autres trésors plus ou moins récents, dont Ammar 808, un combo électronique de Tunisie, pour varier les plaisirs.

On a déjà cité plusieurs artistes qui chantent en espagnol mais on ne s’est pas arrêté là. On en a profité pour faire un petit rectificatif d’un genre qui manquait cruellement dans notre base en ajoutant quelques pépites de rock en espagnol (ou en catalan) : Juana Molina, Manel, Riel et surtout Attaque 77, guitar heroes argentins que l’on avait interviewés lors de leur passage à Rock en Seine 2018. Pour finir, parce que c’est l’actu, vous reprendrez bien une petite balade de Violeta Parra, chanteuse pré-révolutionnaire chilienne.

Dûe à la volatilité de la distribution de certains de ces artistes en France et dans le monde, la playlist qui suit sera probablement incomplète, le mieux pour apprécier l’intégralité de cette sélection est d’écouter Radio Campus Paris, tous les matins de 7h à 9h.

Texte et sélection : Thomas Guillot