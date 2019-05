Michel Edelin v/s Henry Cow 20.05.19

Michel Edelin arpente les scènes musicales dès les années 70, d’abord avec Triode puis rapidement en solo. Sa trajectoire rencontre pêle-mêle Siegfried Kessler, Jeff Sicard, François Mechali, Fredy Studer, YO’CHKO SEFFER, Jean Charles Capon ou plus récemment Nicole Mitchell et Steve Lehman. Pour son nouvel album chez Roguart il choisit de s’inspirer de l’univers du légendaire groupe anglais Henry Cow. Loin d’être une répétition, la relecture qu’il en propose amène quelques uns des thèmes fameux du groupe sur un territoire jazz. Du coup nous avons décidé de consacrer entièrement cette émission à la fois à la découverte de « Echo Of Henry Cow » avec son auteur mais aussi à la redécouverte du groupe Henry Cow avec le spécialiste du prog: Aymeric Leroy qui, et ce n’est pas un hasard, a rédigé les notes de pochettes du disque objet de notre curiosité.

Liste des titres

Michel Edelin beautiful as the moon

Henry cow Amykdala

Michel Edelin civilisation

Henry Cow The Decay of cities

Henry Cow Gretel’s Tale

Michel Edelin Nursery

Michel Edelin war

Henry Cow War

Henry Cow Half the sky

Aksak Maboul Geistige Nacht

Tous les titres de Michel Edelin sont extraits de « Echo Of Henry Cow »

https://roguart.com/product/echoes-of-henry-cow/132

Les titres de Henry Cow proviennent de « Leg End » et « Western Culture

http://www.rermegacorp.com/mm5/merchant.mvc?Screen=CTGY&Store_Code=RM&CatListingoffset=&ProductsPerPage=12&sort=name.asc&Category_Code=COW&Initial=H

sauf « War » version inédite