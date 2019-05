MFBJ 13 – Chéri (MFBJ, Night Drive)

Diffusion mercredi 16 janvier 2019

Chéri la joue sobre et efficace en ce début d’année.

Bourrée de classiques imparables, cette sélection mêle des pistes Italo, Soul, RnB, Pop japonaise ou autres eighties classics aux noms évocateurs.

« Do it nice and easy ».

Slurp.

Tracklist:

Valto Laitinen – Gone Away

Sylvia – Sweet Stuff

Janet Jackson – Got Til It’s Gone

Harvey-Allison Experience – This Is Our Love Story

P!OFF? – In Der Nacht

Graham Francis De Wilde – Clouds

大上留利子 (Ruriko Ohgami) – ふわりふわふわ

Passion – Midnight Lovers

Plastic Bertrand – Stop Ou Encore (Instrumental)

Kinkina – Jungle Fever

Gaznevada – Special Agent Man (Female Version)

Coil – Theme from Gay Man’s Guide to Safer Sex