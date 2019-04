MFBJ 11 – DJ ATN (New Morning Radio, Mochi Men)

Diffusion mercredi 12 décembre 2018

ATN propose son mix « MFBJ »: une sélection de grooves de toutes les tailles et de toutes les couleurs à déguster sans modération, seul ou à plusieurs. Des sucreries musicales et des sucettes mélodieuses qui titilleront vos sens et votre imaginaire.

ATN est un intégriste du Funk, suppôt de la Soul et digger invétéré de tous les grooves. Passé par les clubs les plus discophiles de la capitale, il est actuellement résident du New Morning. Il organise aussi les soirées et concerts Funk & the City et Echoes Of, en plus d’être selector pour des compilations (Brazilian Funk Affair) et programmateur de la New Morning Radio.

Il forme à présent avec le producteur et remixeur Young Pulse le duo Mochi Men dont le label se lancera d’ici peu. Tous deux préparent des remixes et partagent des résidences DJ entre Paris (Badaboum, Mellotron…) et Londres (Bussey Bulding).

Slurp.

Tracklist:

Barry White – Your Love is so good I can Taste it (intro)

Sabrina Claudio – I belong to you

Evelyn Champagne King – I think my heart is telling me

Xavier – Do it to the max

Young Pulse – Get physical

Sunni Colon – Pussy ain’t that pink

Opolopo – Sexual Healing

Soulparlor – Planet Sex

NOIA – True Love (Sexual version)

Bob McGilpin – Sexy thing

Vernon Burch – Sexasonic

Brand New Heavies – Sex Gold

Magnum Coltrane Prince & UMO Jazz Orchestra – Hangover Sex

Stu Phillips – Amperstand

Lena & the Deep Soul – Sexy man

Vampires Sound Incorporation – The Message