Mercredi ! Voyage dans le futur ! // 11.11.2020

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui ce sont Elsa, June, Laouenan, Howen, Ema et Nawelle qui prennent les micros de Mercredi !

Ensemble ils ont imaginé une émission de radio dans 5000 ans. Les humains ont été chassés de la planète Terre par les animaux à cause du réchauffement climatique et vivent désormais sur Pluturne.

Pars toi aussi dans ce voyage dans le temps en découvrant un drôle de reportage, une musique et une interview de robot, une météo complétement loufoque et une recette de gaz propulseur…

Les musiques de l’émission :

Airship Thunderchild – Ottos Halmen

Caught On Fire – Holmes (Featuring Roy Shakked)

Cherry Picking par Erothyme

Blinding Lights – The Weeknd

Mortelle Adèle – Aldebert

Bush Week par Nihilore

Star – Jain

Sparks – the Do

Berlin lovers – Still corners

Heaven in your mouth – In touch

Changes par Meydän