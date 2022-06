Mercredi ! Voyage dans la quatrième dimension // 08.06.2022

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi ! préparez vous pour un voyage dans la quatrième dimension. Traversez, en compagnie de Raphaël, Tao et Carla, l’histoire des cabinets de curiosités, des cryptides ou encore des pandas pour en apprendre plus sur les curiosités du monde qui nous entoure.

Les musiques de l’émission :

Anything Goes – Cole Porter

Chamber Of Reflection – Mac Demarco

Portrait Of Tracy – Jaco Pastorius

Cure For Me (Acoustic) – Aurora

Think – Aretha Franklin

Bing Abi – Stephen Mckeon

Professor Layton and the Unwound Future – Suspicion

Zelda Twilight Princess – Snowpeak