Mercredi ! Voyage aux États-Unis // 01.07.2020

Au programme ce mercredi !

On veut des vacances et des voyages ! Dans ce dernier épisode de Mercredi ! avant les grandes vacances d’été, Hélène et Louise vous amènent en voyage aux États-Unis.

Départ : New-York > Arrivée : Los Angeles. 3868 miles (soit 6225km) de parcours en passant par Philadelphie, Washington, Cap Canaveral, Houston et l’Arizona. Elles suivent les traces de Némo en Amérique, de Nicole Bacharan et Dominique Simonnet (Editions Seuil). Pour perfectionner son anglais, il décide d’entreprendre ce voyage.

En fait, il existe plusieurs livres qui parle d’un jeune garçon qui a perdu la mémoire. Il ne se souvient plus de rien, ni de sa famille, ni de qui il est. A travers ces histoires, il réalise un parcours initiatique pour devenir un grand et accessoirement retrouver la mémoire 😉 Autres livres parus : « Le Livre de Némo », « Némo dans les étoiles », « Némo en Egypte »…

Mercredi ! prend aussi des vacances ! Mais heureusement ton émission sera en rediffusion tout l’été au même horaire sur ta radio préférée. (Ouf !) Et aussi, en réécoute en podcasts sur le site de L’Armada. On se retrouve à la rentrée le mercredi 2 septembre, mais d’ici là, passe de bonnes vacances surtout.

Les musiques de l’émission :

New-York – Alicia Keys et Jay Z

Taxi Driver – Bernard Hermann (extrait theme)

New-York – Liza Minelli (extrait)

Streets of Philadelphia – Bruce Springteen

Le dernier des Mohican – theme

Just the two of us – Grover Washington Jr

Space Coast – Space coast theme

Kokomo – The beach boys

Halo – Texas

Kill – Jimmy eat world

Côte Ouest – Générique

Unfinished Sympathy – Massive Attack

Malibu – Hole

+ Diffusion sonore du reportage « Mission réussie pour Spacex à Cap Canaveral » diffusée par Euronews

Photo de la carte tirée du livre « Némo en Amérique » (prise par Louise)