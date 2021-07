Mercredi ! Visite au Musée des Beaux-Arts de Rennes // 30.06.2021

Au programme ce mercredi !

Avec le musée des Beaux-Arts de Rennes et le Centre de Loisir Volga d’un quartier du sud de Rennes, nous avons voulu mettre la radio au service de la médiation au sein du musée.

Avec différentes techniques d’approches, nous avons expérimenté plusieurs manières de découvrir une œuvre. Des prises de son et des dessins ont été réalisés pour comprendre le processus de découverte d’un tableau, d’une sculpture.

Une émission a été réalisée à la fin du parcours au sein du musée en public. Merci à Naïka, Maëlys, Lucie, Chrystelle, Love, Clément, Gabriel, Marie, Aïda, Emma, Anastazia, Marius, Joseph et Islam d’avoir été si attentifs, généreux et volontaires. Merci à la Ville de Rennes et à Ali le super animateur.

Première diffusion : 03/05/2017