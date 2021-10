Mercredi ! Valois, Renaissance et Saint-Barthélémy // 27.10.2021

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi ! partons à la découverte de l’histoire de l’Europe du XVème et du XVIème. Faites de complots, de rois, de guerres mais aussi de beautés picturales et architecturales. Rencontrons Catherine de Médicis, Botticelli, et les parisiens de deux siècles bien particuliers. Bonne écoute !

Les musiques de l’émission :

– La Chasse de Goran Bregović

– The Fight de Silly Boy Blue

– Extraits du film La Reine Margot de Patrice Chéreau

Illustration : Copie du tableau Catherine de Médicis et ses fils