Mercredi ! Vagues et bobines #2 // 01.01.2020

Au programme ce mercredi !

Dans ce Mercredi ! Théo vous propose une sélection de musiques classiques utilisées dans le cinéma. C’est parti pour le deuxième épisode de Vagues & Bobines… La musique classique c’est la musique savante, de grands auteurs.

Oui, car on dit de la musique classique qu’elle doit durer dans le temps. On l’écrit donc dans une partition pour qu’elle puisse être étudiée et reproduite à d’autres époques par d’autres musiciens. Le compositeur écrit la musique, l’interprète, la joue. (Une partition est un document où l’on note toutes les parties d’une musique, toutes les notes qui la composent, le rythme, les pauses…).

Dans le cinéma, la musique est très importante pour créer des ambiances sonores. La musique classique est souvent utilisée dans le cinéma.

Les musiques de l’émission :

Cornfield Chase – Hans Zimmer (Interstellar)

Flying – Valentin Hadjadj (Girl)

The Danish Girl – Alexandre Desplat (The Danish Girl)

Should Have Known Better – Sufjan Stevens (artiste à retrouver dans Call me by your name, This is us, etc.)

Married Life – Michael Giacchino (Là-haut)

American Beauty – Thomas Newman (American Beauty)

Symphonie No.3 – Johannes Brahms (L’Odyssée, Aimez-vous Brahms…, Oldboy)

La Légende d’Ashitaka – Joe Hisaishi (Princesse Mononoké)

Playground Love – Air (Virgin Suicides)

On peut entendre aussi :

Le Pont Mirabeau – Apollinaire (extrait lu par Jean Vilar)

Le vent se lève (François Cheng – extrait)

4 mariages et un enterrement (extrait)

Crédit photo : concert de Joe Hisaishi