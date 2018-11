Mercredi ! Vagues & Bobines // 28.11.2018

Au programme ce mercredi !

Invitation à la musique classique et à la musique de film

Les musiques de l’émission :

That Why we Believe – Hanz Zimmer (Blade Runner 2049)

White Keys – Chilly Gonzales

One for my Baby – Frank Sinatra (Blade Runner 2049, Good Night and Good Luck)

Matilda – Ryan Amon (Elysium)

Clair de Lune (prélude) – Claude Debussy (Sept ans au Tibet, Ocean’s Eleven, Reviens-moi, Tokyo Sanata, La Rafle, …)

Petals – Bibio

The Grace of Undomiel – Howard Shore (Le Retour du Roi)

Cello Suite No. 1 en Sol Majeur (Prelude) – Johann Sebastian Bach (Master & Commander, Les Amours Imaginaires)

On entend aussi :

Chilly Gonzales

Yann-Arthus Bertrand

Michel Polnareff

Un extrait du film d’animation : Le Seigneur des Anneaux (1978)

Un extrait du film d’animation : La Rose de Bagdad (1949)

