Mercredi ! Une histoire de musique // 03.11.2021

« Voulez-vous découvrir des chansons extraordinaires dans notre nouvelle émission ? Une histoire de la musique nous fait voyager des années 1970 aux années 2020 à travers le rap, la pop, le rock et la chanson française. Un coup de cœur, un portrait, un conte musical et des micros-trottoirs. Tout ça pour tout le monde. À écouter d’urgence de 1 an à 100 000 ans ! » – Le Club Radio (Ema, Nawelle, Laouenan, Clément, Wilhem, Paco, Amalia)

Les musiques de l’émission :

– Vianney – Beau-papa

– Pete Rock CL Smooth – They Reminisce Over You

– Nirvana – Come As You Are/ Smells Like Teen Spirit

– Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell

– Renaud – Amoureux de Paname

Crédits visuels des pochettes :



– Renaud – Renaud

– Nirvana – Nevermind

– Pete Rock CL Smooth – TheReminisce Over You

– Lana Del Rey – Norman fucking Rockwell

– Vianney – N’attendons pas