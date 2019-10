Mercredi ! Tu flippes. // 30.10.2019

Au programme ce mercredi !

Cette semaine dans Mercredi ! on a eu envie de se faire peur en se racontant des histoires pour Halloween.

Hélène nous raconte l’aventure frissonnante « Sacrées Sorcières », de Roald Dahl, écrivain Britannique, qui a aussi écrit les livres suivants : Fantastic M. Fox, Charlie et la chocolaterie, Les Gremlins, Matilda… que des histoires qui ont été adaptées au cinéma. Quel talent Mister Dahl !!

Puis, nous retrouvons nos terrifiants copains des Ateliers Bicolores et leur compilation d’histoires qui collent « La Frousse » !

Woooooo, enfilez votre costume de squelette, frissons garantis !

Les musiques de l’émission :

La marche funèbre – Chopin (Pologne, France)

How soon is now – The Smiths (Angleterre) / générique de la série Américaine « Charmed »

Blood fire death – Bathory (Norvège)

God save the queen – Sex Pistols (Angleterre)

Season of the witch – Donovan (Écosse)

Buffy contre les vampires – Générique (États-Unis)

Crédit photo :

Affiche du Film « The Witches », adaptation du livre « Sacrées Sorcières »