Rendez-Vous mercredi à14h.

Au programme ce Mercredi !

Marine et Victor sont allés à la rencontre de Soror, groupe de femmes et d’hommes chanteurs. Le chant, une pratique importante, pour le corps, le coeur et l’esprit. Perrine et Corinne, fondatrices de cette chorale, vous transmettent le bonheur de chanter ensemble.

Les musiques de l’émission :

Les Mains d’or – Le Grand Choral et Bernard Lavilliers

Medley projet Soror : Heyamo, L’Hymne des femmes, La lega

Deathless – Ibeyi & Gospel d’Harlem