Rendez-vous mercredi à 14h.

Au programme ce Mercredi !

Aujourd’hui Mercredi ! vous a concocté une sieste musicale. 7 musiques sélectionnées avec soin pour le plaisir de vos oreilles. Bonne écoute.

Les musiques de l’émission :

Clandestin – Fatoumata Diaware

Bourrée – Jethro Tull

Trinity’s cry – Cocorosie

Suzanne – Nina Simone

Free – Angel Olsen

99 Luftballons – Kaleida

Before you go – Sena