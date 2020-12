Mercredi ! Retours et histoires d’enfants autour du travail de Mathis Collins // 16.12.2020

Au programme ce mercredi !

Pendant les vacances d’automne, du 26 au 30 octobre 2020, plusieurs groupes d’enfants de 6-12 ans du centre Dominique Savio ont participé à un parcours culturel associant La Criée et L’Armada Productions.

Ce parcours, intitulé « Vacances Fictions » a été l’occasion de découvrir l’exposition de Mathis Collins et de se raconter des histoires autour de ses œuvres et son univers peuplé de figures qui renvoient à la naissance des arts forains, au conflit historique entre la Comédie Française et la Commedia Dell’arte, à l’imagerie des carnavals, des cafés de Montmartre ou des théâtres de rue.

Les musiques de l’émission :

Kristofer Maddigan – Forest Follies (Cuphead OST)

Kristofer Maddigan – Legendary Ghost (Cuphead OST)

Kristofer Maddigan – Introduction (Cuphead OST)

Christopher Larkin – Dung Defender (Hollow Knight OST)

Christopher Larkin – Greenpath (Hollow Knight OST)

Wojciech Kilar – Le Petit Clown (Musique du film Le Roi et L’Oiseau de Paul Grimault)

Portico Quartet – Pompidou

Beirut – Vagabond

Extrait de Film

Scaramouche 1952 – George Sidney

