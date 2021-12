Mercredi ! Rap & rock, un mélange qui fonctionne ! // 29.12.2021

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans notre émission, Lylian et l’équipe de Mercredi ! explore les morceaux de rock qui ont inspiré des samples, base des musiques rap.

Les musiques de l’émission :

– Stray to Hell – The Clash

– Paper Planes – M.I.A.

– Can I kick it – A Tribe Called Quest

– Walk on the wild side – Lou Reed

– Forever young – Jay Z featuring Mr Hudson

– Under Pressure – David Bowie & Queen

– Ice Ice Baby – Vanilla Ice

– Light my fire – The Doors

– Superstar – Lauryn Hill

– The Sounds of science – Beastie Boys