Mercredi ! RADIOTHABOR // 09.10.2019

Au programme ce Mercredi !

Ce Mercredi !, les 80 enfants des centres de loisirs de l’Oise vous proposent d’écouter une série de reportages qu’ils ont réalisés sur le monde de la batellerie. Les bateaux qui naviguent sur eau douce (fleuves, rivières), les métiers de batelières et batelier, le Musée des bateliers… ces jeunes âgés de 8 à 15 ans ont enregistré 8 épisodes ici compilés en une seule émission.

Retrouvez les informations et les épisodes ici : http://www.citedesbateliers.com/radio-thabor-projet-radiophonique/.

À la réalisation, au montage et au mixage sonore et aux musiques originales : le duo de musique électronique TuRnStEaK. Et Aurélie Sfez, rédactrice en chef de l’émission de radio « À la dérive » diffusée sur Radio Nova.

Les musiques de l’émission :

TuRnStEaK et les enfants

Crédit photo :

l’affiche du projet de la cité des bateliers