Mercredi ! Radio Vice City // 12.01.2022

Au programme ce mercredi !

Émission spéciale musiques du jeu vidéo Vice City. Au programme soul, funk, rock, rap ou encore new wave. Retrouvez la meilleur selection des musiques du plus grand jeu des années 2000.

Les musiques de l’émission :

– Looking For The Perfect Beat / Afrika Bambaataa & Soul Sonic Force

– Get It Girl / 2 Live Crew

– The Message / Grandmaster Flash & the Furious Five

– Hip Hop Be Bop (Don’t Stop) / Man Parrish

– Self Control / Laura Branigan

– Video Killed the Radio Star / The Buggles

– Wanna Be Startin’ Somethin’ / Michael Jackson

– Summer Madness / Kool & The Gang

– Last Night a D.J. Saved My Life / Indeep

– Wow / Kate Bush

– More Than This / Roxy Music

– 99 Luftballons / Nena

– Kids In America / Kim Wilde

Crédit photo : ROCKSTAR GAMES