Mercredi ! Radio Têtards #64 | Création sonore, toilettes & belle musique // 13.04.2022

Au programme ce mercredi !

Pour vous, dans cet incroyable épisode :

* Les réactions et sensations d’élèves de CM2 de la classe de Claire Tosi (école Boisson), suite à l’écoute de la pièce de Gaëtan Parseihian – Et il souffla jusqu’à notre épuisement (11’35) -2017; recueillies par Flore et Nathalie de la classe de composition électroacoustique de la Cité de la Musique de Marseille.

* L’incroyable histoire des toilettes : En 2020, nous avons du suivre de nombreuses consignes sanitaires. À force de se laver les mains et de prévoir notre stock de papier toilette, on s’est demandé, comme toi sûrement, comment cela se passait avant !

Une réalisation signée Frederique Deu (La puce à l’oreille) et Nicolas Serrus (Les studios Bakery), sur un texte de Lucie Laumonier, avec la voix de Kevin Tremblay.



Bonne écoute !!

Les musiques de l’émission :

* Musiques par Diane et Marion, les woofeuses musiciennes ! (captation été 2021)

Illustration : Maylee Keo.