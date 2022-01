Mercredi ! (Radio Têtards #61) À la ferme chez les cousins !

Émission proposée en partenariat avec Radio Grenouille Marseille

Au programme ce mercredi !

Escapade avec Maxime, Quentin et Zoé qui nous apprennent à reconnaitre des champignons, à écouter les vaches ou ausculter une couleuvre.

On parle aussi de pommes de terre et on écoute l’histoire d’un nouveau Pokémon, avec l’interview exclusive de son créateur !

Les musiques de l’émission :

– John Cage – The Seasons – 3. Prelude 2 (F. Tristano)

– Des spores et des cèpes : Le Mycelium (Radio Campus France)

– Improvisation (Zélie sur piano désaccordé Fauquet)

– Zombie Wackers (Alan Gunga Purves)

Enregistrement réalisé à Antonaves, Hautes-Alpes. Merci à Sophie et Adrien !