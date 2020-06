Mercredi ! Radio Minus & Dispokino // 24.06.2020

Au programme ce mercredi !

On danse, on sirote du jus de pastèque et on découvre de la musique avec Radio Minus. Radio Minus est une web radio (donc une radio sur internet) atypique pour jeunes auditeurs curieux qui s’est donné pour but de chercher, archiver, documenter et diffuser les trésors cachés de la musique pour et par les enfants : musiques de tous pays, de tous styles et toutes époques, de bon comme de mauvais goût 😉

NB : ce podcast a été réalisé avec la contribution de Dispokino.

RADIO MINUS feat. DISPOKINO – Selected music for / by children #5

Trésors cachés de la musique pour / par les enfants (extrait)

Selected altogether by Radio Minus & Dispokino

www.radiominus.com

http://dispokino.blogspot.com

Les musiques de l’émission :

Tikiri-Tikiri – Pirjo Ja Kuro

Vers une danse naturelle congas – Benoit Charvet

Parmak Çocuk (extract) – Ilhan Mimaroglu

Sprechstück: « Blödmann » – Ars Rythmica

Unknown title – Unknown Artist (Thaï)

Lego – Ifj. Ullmann Ottó

Crazy tube – Francis The Great

Pat a cake – Medeski Martin & Wood

Pot-pourri samba – Meninos Do Pelö

Vers une danse naturelle brousse – Benoit Charvet

Bläsväder Är En Besvärlig Sak

À la poursuite du soleil (Extract) – Dominique Longuet

Illustration du site internet RADIO MINUS