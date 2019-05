Mercredi ! Raconte-Moi ! // 29.05.2019

Au programme ce mercredi !

Sur Mercredi, on aime les histoires ! Et toi tu les aimes ? Cécile et Nolwenn en compagnie de José et Salima vous expliquent d’où viennent les contes et qui en sont les auteurs et autrices. Une princesse prisonnière, le génie d’une lampe ou encore un nain jaune ?! Tant de contes écrits pour nos tendres rêves.

Mais quels contes ont-elles donc choisis de vous conter ? Écoutez et vous saurez !

Les musiques de l’émission :

Johann Christian Schickhardt – Concerto for flute

Loreena Mckennitt – sun, moon and stars

Crédit photo :

Portrait de Marie-Catherine D’Aulnoy