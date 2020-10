Mercredi ! Quoi ? Des volcans, des vampires et des jeux vidéo ! // 14.10.2020

Au programme ce mercredi !

(Best-of // Cécile, Kamil, Valentin et Marina)

Cécile et Kamil t’apprennent à chasser les vampires, mais attention, moi j’ai peur… Puis Marine & Marina t’amènent en voyage à La Réunion observer le volcan Le Piton de la fournaise. Et après tout ce boulot, Théo jouera avec toi au jeu vidéo Child of light.

Quoi mais tout ça en trente minutes ? Pas de temps à perdre et bonne émission.

Les musiques de l’émission :

Générique – Buffy contre les vampires

Transylvania – Dereck et Brandon Fiechter

A-Punk – Vampire weekend

Meo Blodnasir – Sigur Ros

Picnic chemin volcan – Oussanoussava

Magma – Gojira

Visuel de l’émission

Photo de Marine