Au programme ce mercredi !

En studio, Salima accueille Benoit Grelaud, auteur, ainsi que Esther, une lectrice assidue de 9 ans accompagnée de sa mère Christine. Esther a lu deux livres de Benoit Grelaud. Et en studio, on discute à la fois de ses livres, de l’activité d’écrivain de Benoit et du plaisir de lire et de se raconter des histoires.

