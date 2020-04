Mercredi ! Prends ta planche et viens rider ! // 01.04.2020

Au programme ce mercredi !

Prends ta planche et viens rider avec Mercredi !. Les joies du surf, du skate, du snowboard traversent depuis les années 1950 toutes les générations dans le monde entier. Les sports de glisse apportent des sensations incroyables de plaisir et de fun. Ils sont liés à la nature, au partage, à la notion de liberté et de contre-culture.

Les musiques de l’émission :

Sur la planche – La Femme

Still Dre (Dr. Dre & Snoop Dogg) – JJ Remix

Move This – Selebrities

Copains Soleil – Cracbooms

Root Down – Beastie Boys

A$AP Forever (Remix) ft. Moby – A$AP Rocky

Crédit photo : Beyond the street art – Instagram @faileart