Mercredi ! Plongez dans la danse hip hop // 26.02.2020

Au programme ce mercredi !

Tu aimes danser, gigoter tes épaules et faire le robot ? Alors plonge avec nous dans une émission spéciale danse hip-hop !

Sur la piste de danse : Ousmane Sy, Fatima, Aurélien et sa troupe de jeunes danseurs : Zoé, Camille, Aurélien et Marvin. Ils nous expliquent comment cette danse fait partie d’une culture riche. C’est un mélange de plein de mouvements et un style de vie à part entière. Et oui, dans Mercredi ! on danse, on parle, on s’habille hip-hop !

—————————————————————————

Merci au CCNRB et au collectif FAIR[E] de nous avoir accompagnés sur ce projet radio, mais aussi à Ousmane Sy (chorégraphe sur le spectacle Queen blood) et à Aurélien Mouafo (ainsi qu’aux jeunes danseurs) de nous avoir partagé cette passion.

Les musiques de l’émission :

Shakara (Oloje) – Fela Kutti

3V – Heart on the Beat

Easy to Love – Bucie Feat. Heavy-K

Here we come 808mix – Electric Beat Crew

Crédit photo : Yann Peucat