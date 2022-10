Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi !, Justine et Louise vous font voyager en musique à travers toute l’Asie, du Japon au Liban, en passant par l’Inde et Hong-Kong !

Les musiques de l’émission :

Arashi No Yoru No Serenade – Shizuka Kudo

Session de Hang – du film My Sweet Pepper Land

I Want Everything – Ratso et Yasmine Hamdan