Mercredi ! Tout en musique // 14.02.2018

Rendez-vous mercredi à 14h sur Radio Campus Paris.

Au programme ce Mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi !, nous vous proposons une sélection de musique. Salima et Louise ont choisi chacune plusieurs chansons qui expriment des moments de leur vie. Une liste de musique très diversifiée qui égaiera votre mercredi.

Les musiques de l’émission :

Quel idiot – Rouge Gorge

New Error – Moderat

Laisse pas trainer ton fils – Suprême NTM

Been around the world – Puff Daddy, Mase & The Notorious B.I.G.

Helicopter String Quartet – Karlheinz Stockhausen

Yaz Gazeteci Yaz – Selda

The Ballad of Lucy Jordan – Marinanne Faithfull