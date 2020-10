Mercredi ! Mix musical spécial animaux // 21.10.2020

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui, on danse, oui, mais avec des animaux !

Des chiens, un poisson-chat, des dinos, des sons d’oiseaux, des loups-garou et le zoo. On remue son popotin comme dans la danse des canards. Youpiiiiii !

Les musiques de l’émission :

Le chien (El perro) – Eduardo Davidson

Can Can – Gabe the dog

Le chien dans la vitrine – Line Renaud

Dinosaure – Pipi

In zoo – Pyrolator’s

Le poisson-chat – Alain Syhlvain

Le bougalou du loup-garou – Carlos

Bird chorus – Isao Tomita

Le singe blanc – Jacque Chochise

Digital animal – Honey claws

Visuel de l’émission :

Pochette de l’album Wunderland de Pyrolator (1984)