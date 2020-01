Mercredi ! Miroir, mon beau miroir // 08.01.2020

Au programme ce mercredi !

Aimes-tu te regarder dans un miroir ?

Dans cette émission, tu vas tout apprendre sur l’histoire du miroir : de son apparition il y a des milliers d’années avant notre époque à son utilisation dans les fêtes foraines aujourd’hui encore.

(Re)découvre de fameux contes célèbres tels que « De L’Autre Côté du Miroir » de Lewis Carroll, « Blanche Neige et les 7 Nains » de Jacob Grimm, « Don Quichotte et le chevalier des miroirs » de Miguel de Cervantes, « Narcisse et Echo » histoire adaptée par Violaine Troffigué et racontée par Mathieu (qui imite trop bien les voix d’anciens président…).

Amuse-toi à faire la recette du rap des œufs miroir en forme de cœur !

Les musiques de l’émission :

Keep the streets empty for me – Fever Ray

Je suis en retard – Alice au Pays des Merveilles (extrait sonore du dessin animé de Walt Disney)

Don Quichotte – Magazine 60

Le destin des cartes – Oxmo Puccini et Ibrahim Maalouf

Miroir mon beau miroir – Blanche Neige et les 7 Nains (extrait sonore du dessin animé de Walt Disney)

Orgue de barbarie – Draaiorgels Vlassenbroek

Crédit photo :

Photo libre de droits modifiée par Hélène