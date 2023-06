Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui dans Mercredi !, découverte des cartes postales sonores : Les CM2 de l’école Sacré-Cœur d’Orgères ont échangé tout au long de l’année avec des enfants francophones de Zahlé au Liban et Ho Chi Min Ville au Vietnam. Au programme de ce best of : anecdotes, curiosités et voyage sonore à travers ces trois pays !