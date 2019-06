Mercredi ! Mamoot en Anjou// 19.06.2019

Au programme ce mercredi !

On peut faire de la musique à tout âge ! Le groupe Mamoot composé de Pierre, Antoine, Yohan et Michel, s’est lancé dans le projet de création musicale avec 3 groupes de primaire à la fois de l’école Jules Verne à Pouancé et l’école Saint George de Noyant-La-Gravoyère, l’IME de Segrè ainsi que le foyer de Noyant-La-Gravoyère. Ils n’avaient jamais écrit de chanson ni joué d’instrument et pourtant… écoutez et vous verrez !

Les musiques de l’émission :

Fin de la gentillesse – Les Petits Diables

Histoire de Planète – Hendal

Kaxoaz – Rock the Moot

La tête dans les nuages – Minimoot

Les pleurs du Monde – Les Mini Tornades

Crédit photo :

Pochette D’album Mamoot session en Anjou Bleu