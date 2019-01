Au programme ce mercredi !

Paula nous explique tout ce que nous devons savoir sur l’océan, ses profondeurs, ses blessures et comment nos actions se répercutent sur ses habitants et sur notre planète.

Les musiques de l’émission :

Beach House – on the sea

Bjork – Oceania

Francois and the atlas mountain – Be water

Crédit photo :

Philip Giordano