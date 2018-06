Mercredi ! Les préjugés et les discriminations // 13.06.2018

RDV mercredi à 14h.

Au programme ce Mercredi !

Les secondes 4 du lycée Sévigné, près de Rennes, ont travaillé sur le thème des préjugés et des discriminations tout au long de l’année scolaire. Des sorties culturelles et des rencontres avec des témoins ont nourri leur réflexion sur ce sujet difficile et au combien nécessaire. Aussi, au travers de 6 groupes, vous allez découvrir leurs raisonnements sur le racisme du point de vue scientifique, leur visite au Mémorial de la shoah et au Musée de l’homme, leur compréhension du génocide de la population juive d’Europe et des Tutsis au Rwanda, leur discernement sur le sexisme et le racisme ordinaire.

Les musiques de l’émission :

One day de Hans Zimmer

Petit Pays de Gael Faye

Finale de Andrea Guerra musique tirée du film Hotel Rwanda

Parce qu’on vient de loin de Corneille

Kick ça maintenant de Da Titcha

Les filles adorent de PZK