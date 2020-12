Mercredi ! Les mini-reporters rencontrent une artiste qui chante en plusieurs langues // 02.12.2020

Au programme ce mercredi !

Il existe un lieu, à Saint-Erblon, qui s’appelle La Casba. On y trouve tout un tas d’activités : des spectacles, des artistes, du bricolage, des gens trop sympas et un club radio : les mini-reporters, dont Elsa, Antoine, Lylian, Clément et Laouenan font partie.

Aujourd’hui, ils rencontrent Löwy, une artiste qui chante, qui joue d’un tas d’instruments, qui manipule des marionnettes et qui voyage avec sa petite maison dans sa valise : La Casa.

En fin d’émission, Anaïs te feras découvrir quelques secrets sur les langues parlées dans le monde.

Les musiques de l’émission :

Extraits live de La Casa de Löwy

La constance des murs – Lôwy

Soft Suicide – Löwy

Extrait des Douze travaux d’Astérix

Dive – Tycho