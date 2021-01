Mercredi ! Les mini-reporters interviewent des petits et des grands sur les rêves // 23.12.2020

Au programme ce mercredi !

Il existe un lieu, à Saint-Erblon, qui s’appelle La Casba. On y trouve tout un tas d’activités : des spectacles, des artistes, du bricolage, des gens trop sympas et un club radio : les mini-reporters, dont Antoine, Laouenan, Violette et Lylian font partie.

Aujourd’hui dans Mercredi ! ils ont interviewé des grands et des petits sur le thème de la nuit. Elle nous fait parfois peur, nous fait rêver, nous repose… Au programme : de quoi rêves-tu ? Est-ce que l’un de tes rêves s’est-il déjà réalisé ? Dors-tu toujours avec un doudou ?

C’est ce que vont nous confier les enfants et les animateurs du centre de loisirs de Dominic Savio à Rennes ainsi que des habitants de Saint-Erblon.

Les musiques de l’émission :

Extrait de Bonne nuit les petits

Générique Miss Peregrine et les enfants particuliers

Générique Les contes de la crypte

Wybie – bande son originale de Coraline

Through the Telescope Douglas Pipes – bande son originale de Monster House

Cops get eaten – bande son originale Monster House

Bad dream tender moment – Bande son originale de Sleepy hollow

Trapped constances tomb escape – Bande son originale de Monster house

Exploration – Bande son originale de Coraline

La redécouverte – Yann Tiersen pour le film Amélie poulain

Extrait d’un animé des studios Ghibli

Bande son originale d’Arrietty

Visuel réalisé avec icone8.com