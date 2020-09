Mercredi ! Les mini-reporters et Lacavale // 16.09.2020

Au programme ce mercredi !

Il existe un lieu, à Saint-Erblon, qui s’appelle La Casba. On y trouve tout un tas d’activités : des spectacles, des artistes, du bricolage, des gens trop sympas et un tout nouveau club radio : les mini-reporters, dont June, Antoine, Nawelle et Evan font partie.

Après avoir écouté une balade sonore, les mini-reporters accompagnés de leur animatrice Anaïs, ont réalisé leur première interview ! La super équipe a rencontré Erwan Marion, artiste au sein du collectif Lacavale alors en résidence à La Casba.

Au programme : c’est quoi la cavale ? C’est quoi une résidence artistique ? As-tu peur du noir la nuit ? As-tu déjà fait un cauchemar? Raconte …

——————————————–

Et toi, as-tu peur du noir ?

Si vous avez envie de nous envoyer votre rêve, votre cauchemar, votre technique pour vous endormir le soir, envoyez-nous un petit fichier audio à l’adresse suivante : mercredi@armada-productions.com

On pourra le diffuser dans une prochaine émission 😉

———————————————

Les musiques de l’émission :

No boys til midnight – David Loca

In the death car – Iggy Pop & Goran Bregovic

Crédit photo :

Anaïs Ropars (photo des mini-reporters et d’Erwan Marion)