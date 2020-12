Mercredi ! Les mini-reporters embarquent pour le grand large // 10.12.2020

Au programme ce mercredi !

Il existe un lieu, à Saint-Erblon, qui s’appelle La Casba. On y trouve tout un tas d’activités : des spectacles, des artistes, du bricolage, des gens trop sympas et un club radio : les mini-reporters, dont June, Antoine, Violette, Lylian, Ema, Antoine, Nawelle et Evan font partie.

Sophie est musicienne et artiste et Nico est sonorisateur. À eux deux, ils forment Soco & Co. Cette semaine, ils ont accueilli les mini-reporters pour leur montrer comment ils composent les musiques de leur nouveau spectacle La Traversée du grand large.

En seconde partie d’émission, Anaïs te racontera des récits d’aventures insolites à travers les mers.

Pour suivre la traversée du bateau pirate Playmobil : track-adventure.squarespace.com/

Les musiques de l’émission :

Division – Tycho

Voyageur accrobate – Soco.& Co

Awake – Tycho

Ambre impérial – Soco & Co

Mongolian rivers – Soco & Co

Bande son originale du film Les goonies – Dave Grusin

Bande son originale de l’animé One piece – Koehei Tanaka