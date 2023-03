Mercredi ! Les coulisses du cinéma du TNB // 08.03.2023

Au programme ce mercredi !

Aujourd’hui Mercredi ! crée une nouvelle émission spéciale avec le Théâtre National de Bretagne. Ensemble, nous allons découvrir les coulisses du cinéma et les métiers liés à la projection de films aux publics.

Les musiques de l’émission :

Singing In The Rain – Gene Kelly – extrait du film Chantons sous la pluie

All I Do Is Dream Of You – Debbie Reynolds and Girly Chorus, Gene Kelly and Donald O’Conner – extrait du film Chantons sous la pluie

Too Tight – Johhny Dodds

Tonight – Leonard Bernstein – extrait du film West Side Story

The Planetarium – Justin Hurwitz – extrait du film Lalanland