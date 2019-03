Au programme ce mercredi !

Dans le ciel ou au cinéma, sur les peintures et sur vos jouets, elles sont partout et font resplendir le monde à nos yeux. Aujourd’hui, Louise et Kamil vont nous parler des couleurs !

Les musiques de l’émission :

PJ Harvey « The Orange Monkey »

Ladylike Lily, « Les couleurs se perdent »

Skegss « Up in the clouds »

Cindy Lauper « True Colors »

Crédit photo :

les papiers de lucas