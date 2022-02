Au programme ce mercredi !

Mercredi ! fait son cinéma. Au programme : découvertes, explorations et discussions autour des bandes originales des films de Xavier Dolan.

Les musiques de l’émission :

Noir Désir – Vive La Fête

Jump Around – House of Pain

Pass This On – The Knife

Keep The Streets Empty For Me – Fever Ray

3ème Sexe – Indochine

Suite N°1 – Bach

Suite N°3 – Bach

Bette Davis Eyes – Kim Carnes

Crédit illustration : Justyna Frąckiewicz