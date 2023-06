Mercredi ! Les animaux en folie // 31.05.2023

Au programme ce mercredi !

Il parait que nous avons tous un animal Totem ? Les enfants de Radio Mercredi nous disent tout sur les animaux : les plus intelligents, les plus dangereux et ceux en voie de disparition ! Et en plus de toutes ces infos et de chansons sur des lions ou des chauve-souris, ils ont inventé un conte des origines. Bref, vous allez devenir incollables sur les animaux !

Les musiques de l’émission :

La chauve-souris – Thomas Fersen (1999)

Le lion est mort ce soir – POW WOW (1992)

Joli Zoo – Aldebert & Grand Corps Malade (2017)