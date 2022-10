Mercredi ! Le Rock // 26.10.2022

Au programme ce mercredi !

C’est la rentrée du Club Radio ! Pour cette nouvelle émission, on parle de la Reine Elisabeth 2, du conflit ukrainien, de jeux vidéo, de dessins animés et même d’un horoscope, mais le tout sur un fond de rock’n’roll… Eh oui, le rock est partout! Vous allez tout savoir sur son histoire et bien sûr (re)découvrir les classiques du genre !

Les musiques de l’émission :

– Sunday Morning de The Velvet Underground

– Rock Around The Clock de Bill Haley

– Love Me Do de The Beatles

– Johnny Be Good de Chuck Berry

– Whole Lotta Love de Led Zeppelin

– God Save the Queen de Sex pistols

– Gold Rush de Death Cab for cutie

– Let’s go crazy de Prince